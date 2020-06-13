剑指中国 欧盟拟采取措施防止本土企业被外国收购

据欧盟委员后下周将公布的建议书，欧盟以外受益于国家支持的公司可能会因为削弱欧洲的竞争对手而面临财务处罚，并可能被禁止在欧盟进行收购交易。

据彭博社报道，欧盟委员会将列出一系列方案，以抵消欧盟以外企业获得的诸如税收减免，政府注资，债务减免和优惠融资条件等国家支持措施。 据彭博看到的文件草案，欧盟的处罚可能包括限制企业进入欧盟市场或强迫他们剥离部分业务。目的是确保欧洲公司与外国竞争者之间的公平竞争。

该委员会的文件写道：“外国国有企业可能寻求的商业战略不仅仅是出于商业考虑，而且受到更广泛的政治目标的驱动，并且得到民营企业无法获得的政府部门资金的支持。”因此，确保与来自第三国的公司进行公平竞争显得尤为重要。

在处于近一个世纪以来最严重衰退的欧洲，此举意味着保护主义倾向加剧。冠病疫情暴露了欧洲在无序环境下的脆弱性，欧盟政府一直在争论供应链的“回归”，法国和德国表示，欧盟应通过允许创建规模足以与美国和中国竞争的公司，以收回“战略自主权”。

欧盟委员后表示，有越来越多例子显示外国政府的补贴似乎帮助了外资企业在欧洲实施并购，其提到了铝、钢、半导体、船舶制造和汽车行业，这些行业易获得外国政府补贴，从而给相关企业提供了竞争优势。委员后称，此类补贴的形式可能为零息贷款，无限制的国家担保，零税协议或专用的国家资金，在欧盟国家援助规则下可能是“有问题的”。

欧盟建议对已经活跃在欧洲的，使用政府补贴与当地竞争对手进行不公平竞争的外国公司采取行动。当局可能调查三年内涉及逾20万欧元（）外国政府补贴的企业。他们可能被要求向欧洲各国支付“补偿性款项”，向本国归还补贴或出售业务或资产以缓解欧盟担忧。

欧盟反托拉斯事务负责人韦斯特格（Margrethe Vestager）面临来自法国和德国政界、商界越来越多的压力，要求其采取行动应对中国带来的挑战。各国政府被警告称欧洲公司可能被那些拥有无限授信额度的公司收购，或因为竞争对手的低价倾销而被迫倒闭。

欧盟委员会拒绝对彭博获得的草案发表评论。