金价反弹后中国投资者收购多个加拿大金矿

随着金价自去年初以来累计上涨约35%，中国矿业公司正在收购加拿大的小型黄金生产商。

据彭博社报道，中国最大的黄金生产企业紫金矿业周五（12日）同意现金收购Guyana Goldfields，交易估值约3.23亿加元（3.31亿新元）。5月份，山东黄金公告宣布现金收购TMAC Resources Inc.，交易股权价值约1.49亿美元（2.07亿新元）。

由于冠病疫情不确定性和前所未有的全球刺激措施，今年现货黄金价格和金矿股的表现优于全球股市。在此之前，由于对全球增长前景的担忧，去年金价上涨了18%，帮助促成了最近几个月的一系列交易。

紫金矿业对Guyana Goldfields的收购经过激烈的竞争，击败另两家金矿公司。初始报价来自Silvercorp Metals，4月27日提出以每股0.60加元的价格或通过换股交易收购Guyana Goldfields。但Gran Colombia Gold Corp.很快发起竞争，将报价提高至每股0.90加元，促使Silvercorp将报价提高至每股1.30加元。然而，最终都输给紫金矿业的每股1.85加元出价，是最初每股0.60加元的3倍多。

自去年11月宣布计划并购在产或即将投产金矿项目以来，紫金矿业一直在大肆收购。去年12月，该公司以13.7亿加元现金收购了另一家加拿大矿企Continental Gold。