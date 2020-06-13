反华团体吁将中国公司排除在美金融市场外

包括美国前白宫顾问班农（Steve Bannon）在内的一个反华倡导团体呼吁美国政府将中国公司排除在美国金融市场之外。

据路透社报道，在一封日期为周四（11日）的信函中，名为“当前危险委员会：中国”（CPDC）的团体敦促美国财长姆努钦采取行动，因为美国参议院最近的一份报告发现，美国对在美运营的中国国有电信公司存在监管不足。

此前，美国总统特朗普下令成员包括努钦的一个金融市场工作组研究在美国上市的中国公司，以保护美国投资者。美国的中国鹰派人士担心，投资中国公司的美国投资者容易受到不可预见风险的影响，因为他们不像美国公司一样受到审计和披露规则的约束。

成员还包括对冲基金经理巴斯（Kyle Bass）的CPDC在信中指出，参议院报告中点名的中国电信美洲公司、中国联通美洲公司和信通电话美国，以及去年被逐出美国消费市场的中国移动，利用美国资本市场帮助其所谓的“恶意活动”筹集资金。

文件敦促努钦的工作小组认定“中国公司可能无法在美国股票和债券交易所上市或交易……除非它们遵守所有相关的美国法律、会计准则和其他金融部门的规定。”

上述公司没有立即回应置评请求。美国财政部也没有回应置评请求，但一位拒绝透露姓名的财政部官员承认，已经收到了这封信。

这封信发出之际，在美国经营的中国的电信公司正面临越来越大的压力。今年4月，美国司法部和其他联邦机构呼吁联邦通信委员会撤销中国电信(美洲)公司向美国提供国际电信服务的授权。