三文鱼切割案板检出冠病 北京商超连夜下架三文鱼

中国北京连续两天出现新增冠病确诊病例，当地新发地市场从切割进口三文鱼的案板中检测到了冠病病毒。有中国媒体获悉，北京的主要商超企业超市发、物美、家乐福都已连夜下架全部三文鱼。

据新京报报道，北京新发地批发市场董事长张玉玺受访时透露，当地相关部门抽检时从切割进口三文鱼的案板中检测到了冠病病毒，而该产品的货源来自京深海鲜市场。该抽检结果是6月12日早上收到的通知，目前新发地市场涉及三文鱼的九名相关人员已接受病毒检测，结果暂呈阴性，目前均处于隔离中。

张玉玺还说，新发地市场的牛羊肉、猪肉、蔬菜、水果及其相关设施等抽检中暂未发现冠病病毒。

另外综合每日经济新闻和北京日报报道，北京市市场监管局官网12日晚发布通知，要求开展食品安全大检查工作。

在重点监管产品和重点监管对象方面，以生鲜、冷冻猪肉、牛肉、羊肉、鸡鸭肉等畜禽肉类、水产品及其制品为重点品种，以各类经营生鲜、冷冻肉品及水产品的食品集中交易市场、专业冷冻冷藏库房、超市、便利店、食杂店以及肉类和水产品使用量大的餐饮服务单位等经营者为重点。

另外，记者获悉，北京的主要商超企业超市发、物美、家乐福都已连夜下架全部三文鱼。连锁超市企业主要依赖于原产地直采，因此可以保障超市蔬菜、水果、肉类、米面粮油等民生商品货源稳定。

超市发相关负责人表示，门店销售的三文鱼都是从国外进口，得知新发地从切割进口三文鱼的案板中检测到了病毒后，超市发主动下架了门店中所有三文鱼。

据介绍，超市发大部分果菜是从产地直采，只有小部分市民不常买的小众菜会从新发地进货，因此新发地关闭后，对超市发不会产生太大影响。超市发售卖的猪肉由北京市指定的屠宰场直接供应，牛羊肉是月盛斋等清真品牌供应，因此肉类销售也不会受到影响。

目前，超市发已经与上游供货商做好紧急调货准备，确保米面粮油和肉类的储备。同时，由于新发地暂时闭市，一些原本要进入新发地的蔬菜需要其他出口，超市发已经接到相关通知，会紧急承接一些新发地的蔬菜。

物美方面表示，昨晚已经将所有三文鱼商品全部下架，不再销售。此外，物美所有的猪肉、牛羊肉、生鲜蔬菜类商品全部来源于原产地直采，可以确保食品安全。为保证供应，物美所有门店均已做好各类民生商品，防疫物资备货和紧急调货准备。

此外，家乐福方面也表示，门店的蔬果以产地直采为主，不受新发地闭市影响，目前货源充足价格稳定。