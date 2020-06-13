下月起存取2万需登记 中国央行开展大额现金管理试点

中国人民银行发布《关于开展大额现金管理试点的通知》，首先将于今年7 月在河北省开展， 再推广至浙江省、广东省深圳市。试点地区的个人存取款超过规定额度需要登记。

据羊城晚报报道，中国人民银行发布《关于开展大额现金管理试点的通知》，该试点为期量年，首先将于今年7 月在河北省开展，再推广至浙江省、广东省深圳市。这也意味着，包括广州等地的市民暂时不受影响。

从具体落地步骤来看，落地实施阶段为2021年6月前， 河北省自今年7月起开始试点， 浙江省、深圳市自10月起开始试点。

经试点行调研分析，各地对公账户管理金额起点均为50万元，对私账户管理金额起点分别为河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。如果客户提取、存入起点金额之上的现金，《通知》要求，应在办理业务时进行登记。

事实上， 早在去年的11月5日，中国央行就在官网挂出了《中国人民银行关于在河北省、浙江省、深圳市试点开展大额现金管理的通知》并向社会公开征求意见。

据悉，近几年来，虽然中国非现金支付业务迅速发展，但流通中现金总量平稳，大额现金交易量继续增长，大额现金支取成为流通现金的重要投放渠道。越来越多的大额现金交易集中在特定领域、特定人群、特定时期，现金流通综合效率不高。

那为何选取了河北省、浙江省、深圳市进行试点？事实上，此前央行的有关负责人就曾表示选取三地试点“有讲究”。

《通知》中提到基于各地现金流通使用实际及管理基础，人民银行选择在河北省、浙江省、深圳市进行试点。其中，河北省银行业金融机构大额现金业务管理基础较好，浙江省、深圳市均为全国现金投放重点区域，浙江省一些行业大额用现情况突出， 个人账户大额用现情况突出，深港之间人民币现钞跨境流动普遍。

据悉，试点结束后，人民银行将评估试点成效，修改完善大额现金管理措施内容。同时，将统筹研究现金管理制度，为相关管理措施在全国推广创造更好的条件。

对于大额现金管理，会不会影响到公众的日常生活？ 央行方面曾明确表示，大额现金管理不会影响到社会公众的日常经济活动。

央行表示， 目前中国如现金、票据、转账、网上、移动等支付方式多且应用广， 多元化支付方式能够满足绝大多数社会公众日常生产生活的需要， 绝大多数社会公众日常现金使用量， 都会低于规定的大额现金管理金额起点，不会受到任何不便影响。

此外，央行方面提醒广大社会公众应正确理解商业银行法所规定的“商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵守存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则”。现金存取只是其中一种形式， 存取自由的前提都是合法的。只要客户依规履行登记义务，大额存取现并不会受到限制。

同时， 对主动提出现金服务需要的社会公众来说， 银行业金融机构会提前做好现金服务保障措施，进一步提高现金服务水平。