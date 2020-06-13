据报加国情报局曾警告：逮捕孟晚舟将引发世界冲击波

新公布的文件显示，加拿大安全情报局曾经警告，根据美国引渡要求逮捕华为首席财务官将对全球政治产生影响。这也是首次显示该情报机构也涉及此案。

据彭博社报道，在这份编辑过的2018年12月1日的备忘录重，加拿大安全情报局称，美国联邦调查局已将当天晚些时候在孟晚舟飞抵温哥华时将其逮捕的计划告知该机构。这份备忘录是应孟晚舟要求由渥太华联邦法院周四晚公布的文件之一。

该机构当时表示：“这次逮捕可能会在世界范围内引起冲击波，”因注意到孟晚舟还是华为创始人任正非的长女。备忘录称，实施逮捕的加拿大警方承认“此次逮捕的高度政治性”。

孟晚舟正寻求加拿大法院驳回美国的引渡请求，理由是对她的逮捕是非法进行的。她指责加拿大警方、边境官员和联邦调查局在正式向她提出指控之前，秘密协调问询她几个小时，并获取她电子设备的密码。

备忘录还指出，联邦调查局没有参加此次逮捕行动，“是为了避免被认为施加了影响。”

在向渥太华法院提交的寻求进一步披露信息的文件中，孟晚舟指控加拿大“国家协调不当行为”，称对其逮捕的处理“如此严重”，以致构成滥用程序的最明显案例之一，并有理由终止引渡程序。

孟晚舟正在寻求获取该备忘录的未编辑版本，以及加拿大出于国家安全理由扣留的其他文件。她计划任命一名具有安全检查权限的律师代表她在渥太华联邦法院的非公开诉讼中辩护。