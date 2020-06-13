北京新发地45人咽拭子检测呈阳性 丰台区启动战时机制

北京昨日新增四例确诊者，均和新发地市场有关联。在对新发地市场从业人员进行核酸检测后，发现有45人咽拭子检测呈阳性。新发地市场所在的丰台区，也已启动战时机制。

据新京报报道 ，北京今日（6月13日）召开疫情防控发布会。记者从会上获悉，北京市昨日新增冠病确诊病例四例。

四个病例中，有两人工作单位和现住址均为新发地冰鲜海鲜市场，一人工作单位为新发地批发市场，另有一人曾骑摩托车至新发地农产品批发市场采购。

据介绍，经流行病学调查，这些病例均有新发地农产品批发市场活动史，通过采集确诊病例相关的外环境标本，有核酸检测阳性报告。经初步判断这些病例可能接触了市场中污染的环境、或接触到了被感染的人员而传染发病，后续不排除出现续发病例的可能。为此，关闭新发地农贸批发市场完全必要。有关溯源工作还在进一步调查中。

针对北京市近期疫情，当地疾病预防控制中心6月12日已组织专业人员，在全市开展了农贸批发市场、大型超市等排查，共采集海鲜、肉类等食品及外环境涂抹标本5424份，完成冠病核酸检测，新发地市场发现40件环境阳性样本，其余农贸批发市场、大型超市均为阴性。在对从业人员主动筛检中，对1940名市场从业人员进行了核酸检测，在新发地采集的517件样品中，有45人咽拭子阳性，另在北京海淀一农贸市场中发现一例阳性，是一例新发地确诊病例的密切接触者。上述46人目前无临床症状，已纳入严密管理和观察中。

北京市丰台区委副书记、代区长初军威介绍，丰台启动战时机制，成立现场指挥部。