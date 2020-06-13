中国持军衔的科研人员涉嫌签证欺诈在美被捕

中国一名有少校军衔的军事院校实验室科研人员因为涉嫌签证欺诈，在准备离开美国返回中国时在洛杉矶机场被捕。

据美国之音报道，美国加州旧金山检察官办公室和当地联邦调查局办公室在一份联合声明中说，王欣（音译）6月7日在在洛杉矶机场准备登上前往中国天津的班机之前被捕。

美国当局称，王欣2019年3月以医学研究人员的身份进入美国，寻求在加州大学旧金山分校从事医学研究。

有关官员说，在机场被美国海关和边境巡逻人员讯问时，王欣承认他是中国解放军的一位军官，有少校军衔，在一个军事院校实验室工作。

法院的文件显示，王欣告诉美国执法人员，他在中国的上级指示他了解加州大学旧金山分校实验室的布局，并且将如何在中国复制该实验室的信息带回国。

有关官员在这份联合声明中说，王欣已经通过电邮将有关信息发给在中国的实验室，王欣还告诉加州大学旧金山分校的指导教授，他在中国的实验室复制了一些该教授的工作。

美国执法官员称，王欣据称在2018年12月17日的J-1非移民签证申请时做了虚假陈述。

根据法院的文件，王欣计划在2019年3月26日来美国，在加州大学旧金山分校从事研究。他在申请表中说，他在中国解放军从事医学研究14年，是一名副教授。

法院的文件还显示，王欣说，为了增加获得J1签证的可能性，故意在签证申请表中对于他在解放军中服役做了虚假陈述。

联邦官员称，加州大学旧金山分校的一些实验室工作由美国健康和公共服务部和美国国家卫生研究院出资。

王欣承认，在前往机场之前，他删除了微信上的有关内容。

如果王欣涉嫌签证欺诈的罪名成立，他最高可被判处10年徒刑，罚款25万美元（34.81万新元）。

中国外交发言人华春莹星期五在回答记者有关王欣被捕的问题时表示，美国方面以所谓军方背景理由抓扣中国留学人员，这是对中国在美留学人员合法权利的严重侵害。她说，美方强调“军官”背景，无非就是要把中方有关人员妖魔化、标签化。

华春莹说：“据我所知，王欣只是心血管疾病方面的医生，我看不出来他怎么会危害美国国家利益或安全。”她敦促美国不要对中国在美留学人员进行限制和打压，并保障他们的正当合法权利。

美国总统特朗5月29日宣布禁止与中国军方有关的中国学生和学者获得签证，进入美国大学攻读研究生或者从事博士后研究。

美国认为，中国利用多数是研究生和博士后研究人员的部分中国学生，以非传统的方式获取美国的知识产权。