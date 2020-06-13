重庆外贸进出口接近恢复去年同期水平

中国重庆海关数据显示，重庆外贸进出口前五个月总值2192.1亿元（人民币，下同，430.96亿新元），同比微降0.2%，降幅比1月至4月收窄4个百分点，接近恢复往年同期水平。

据新华社报道，统计数据显示，2020年重庆市前五个月出口1342.1亿元，下降4.4%；进口850亿元，增长7.1%。5月当月重庆外贸进出口总值523.3亿元，延续4月企稳向好态势，较去年同期增长15.1%。其中，出口334.1亿元，增长18.9%；进口189.2亿元，增长8.9%。

据重庆海关相关负责人介绍，前五个月，重庆加工贸易进出口1107.3亿元，增长3.6%，占同期重庆外贸总值（下同）的50.5%，比重提升1.9个百分点。其中，外商投资企业、民营企业分别进出口1270.4亿、739.5亿元，分别增长2.8%、2.7%。

在出口产品中，高新技术产品继续领跑。前五个月，重庆笔记本电脑出口1963.4万台，增长7.6%，而集成电路则出口96.6亿元，增长52.6%。此外，汽车出口4万辆，增长24.2%。此外，包括口罩、防护服在内的纺织服装出口24.7亿元，增长62%。而在进口方面，前五个月，重庆集成电路进口404亿元，增长35.4%，占同期重庆进口总值的47.5%。