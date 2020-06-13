哈工大被美禁用商业数学软件Matlab

哈尔滨工业大学方面有消息指，该校已经被禁用美国商业数学软件MATLAB。

据香港01报道，哈尔滨工业大学方面反映，校方统一购买的美国商业数学软件MATLAB被取消激活、即将失效。

MATLAB是一款由美国The MathWorks公司出品的商业数学软件，广泛用于算法开发、数据可视化、数据分析、仿真建模以及数值计算，全球目前有超过6500所大学院校，超过1万家企业、政府机构和大学站点安装并使用这款软件，哈工大也是其中之一。

软件研发公司MathWorks对此回应，基于美国政府上月发布的“实体清单”，已终止对相关学校的授权：“刚刚接到通知，根据美国政府最新的进出口管制名单，无法为您继续服务了。”

有哈工大老师在邮件中表示，学校正与MathWorks公司沟通。

对于此次哈工大等高校MATLAB禁用事件，中国外交部发言人华春莹表示，对于具体的情况并不了解，“但正如我们看到的，的确在一段时间以来，美方在中美正常交流合作方面采取了很多非常错误的消极言行，特别是所谓的制裁。”她说，“我想美方这样的行动其实反映了根深蒂固的冷战思维，其实也是对中国政治打压的不断升级。”

此前的6月5日，美国商务部将33个中国相关企业、大学、研究机构和个人列入出口管理“实体清单”，其中涉及哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学等13所中国大学。另外，美国政府宣布限制与中国军方有关的留学生和研究人员入境的禁令，亦涉及哈尔滨工业大学。

中国商务部当时回应称，美方多次以所谓国家安全为由，滥用出口管制等措施，动用国家力量打击他国企业，对国际经贸秩序造成严重破坏，对全球产业链供应链安全造成严重威胁。中方对此坚决反对，敦促美方立即停止错误做法，并将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。