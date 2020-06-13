据报中国支持的黑客试图入侵美国总统参选人竞选团队

谷歌公司近日公布，其“威胁分析小组”（TAG）发现一个由中国政府支持的黑客组织试图通过“钓鱼”邮件入侵美国民主党总统参选人拜登的竞选团队。

据美国之音报道，谷歌威胁分析小组负责人亨特利（Shane Huntley）6月4日在推文中表示，中国的APT组织和伊朗的APT组织分别向拜登和美国总统特朗普的竞选工作人员发出了钓鱼式电邮。

中国的黑客组织被称为APT31，伊朗的被称为APT35。APT指的是“高级长期威胁”(advanced persistent threat)。

以探测和应对网络攻击而闻名的网络安全公司“火眼”（FireEye）首席分析师麦克纳马拉（Luke McNamara）说，长期的追踪和分析让他们确认APT31是一个与中国政府有关联的黑客组织。

他说：“这个名为APT31的组织我们已经追踪了一段时间了，我们认为这个组织参与了对中国政府感兴趣的事情的战略情报收集。我们在对高级国家行为者，也就是我们所称的APT行为者的追踪中，观察它们的技术能力，使用的恶意软件和工具以及它们留下的印记，还有它们的目标。所有这些加在一起，让我们了解到这些行动的幕后黑手是谁。”

谷歌公司表示，这次攻击“并没有攻破迹象”，但它们已通知了受影响的用户和联邦执法部门。

拜登竞选团队随后发表声明称：“我们从竞选一开始就知道我们会受到这样的攻击，我们已经做好了准备。”

美国国土安全部下属的网络安全与基础设施安全局（CISA）就此事回复美国之音电邮时说：“一些国家行为者把我们的选举作为攻击目标，这并不奇怪。多年来，我们一直在对此发出警告。”