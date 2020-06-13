中印谈判密集 中国军队于昆仑山腹地野外驻训

中国和印度最近较为频繁地就边境对峙问题举行谈判，与此同时，中国陆军在位于西藏、新疆交界的昆仑山腹地野外驻训。

据《中国青年报》报道，中国陆军第76集团军某合成旅近日铁路远程机动至海拔4200米的昆仑山腹地开展野外驻训，在恶劣条件下锤炼实战功夫。

该旅是中国76集团军三支重型合成旅之一，装备有99式主战坦克、04A步兵战车、89式122毫米自行榴弹炮、红箭-10反坦克导弹等一系列先进武器，该旅在军改后接收了其他部队的99式坦克。

中青报形容，该旅是“镇守我国西疆最重要的装甲力量之一。”不过该媒体没有说明解放军驻训的具体日期。

最近中印部队在边境拉达克地区发生多次摩擦，并增援兵力对峙。双方5月起为解决冲突已举行多次谈判。

《环球时报》12日引述消息人士报道：“中印边防部队正开展多层次现地会晤会谈，推动高层共识落地，把友好互信延伸到一线，把矛盾分歧控制在一线”。该消息人士认为，当前中印边境局势总体稳定可控，前不久中印举行了军长级会谈，双方的外交军事沟通密切畅通。

中国外交部发言人华春莹8日在例行记者会上介绍，中印两军6日下午在莫尔多边境会谈会晤站举行军长级会谈，就解决近期边境事态、维护边境地区和平稳定进行了磋商。

《印度时报》10日援引消息人士报道，为解决边境纷争，印度和中国计划从周三起，在未来10天内举行多轮会谈，参与会谈的双方代表将包括少将级、旅级和营级指挥官。

报道称，当天印中两国举行的旨在缓和边境对峙的军方会谈取得进展。华春莹同日也在例行记者会上表示，中印双方近期通过外交和军事渠道，就妥善处理中印边界西段有关事态进行了有效沟通，并取得了积极共识。目前，双方正按照有关共识，为缓和边境局势采取相应行动。