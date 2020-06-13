港机场5月客量按年大减99.4% 飞机起降量跌近七成

香港机场管理局今天（13日）公布香港国际机场今年5月的航空交通量，客运量及飞机起降量继续受冠病疫情影响，分别同比减少99.4%及68.7%。

据《星岛日报》报道，货机起降量月内持续攀升，同比增加29.3%。货运量与去年同月比较则下跌6.8%至377 000公吨。客运量及飞机起降量继续受冠病疫情影响，分别同比减少99.4%及68.7%至3.5万人次及1万1355架次。

机管局指，5月的出口货运量同比上升11%，其中以北美市场表现最为强劲。货运量整体下跌主要由于客机机腹载货空间减少令转口及进口货运量下降所致。在主要贸易地区中，往来东南亚及印度的货运量跌幅最为明显。

今年首五个月，机场的客运量为820万人次，飞机起降量录得8万4180架次，分别同比下跌73.8%及52.6%，货运量则较去年同期减少10.7%至170万公吨。过去12个月，客运量及飞机起降量分别下降36.0%及24.0%至4830万人次及32万6275架次，货运量则同比下跌7.7%至460万公吨。

另外，根据国际机场协会资料，香港国际机场于2019年连续第10年成为全球最繁忙货运机场。机管局商务执行总监陈正思则表示，虽然营运环境出现各种挑战，机管局仍然致力推动香港空运业的长远发展。香港国际机场对空运业的根基及远景依然充满信心，而且准备好在航空交通量回复正常时满足市场需求。