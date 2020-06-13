撒切尔前助理：英国决定逐步而彻底地排除华为

一位深谙英国政坛动向的人士透露，英国政府对在5G发展过程中是否采用中国企业华为的问题上，已经做出决定，尽管目前还没有正式公布。

据美国之音报道，曾经担任英国前首相撒切尔外交事务助理的盖德纳（Nile Gardiner）受访时说，英方决定逐步、但彻底甩掉华为。他将这一计划形容为“日落”，即华为在英国电讯产业当中发挥的角色将仿佛太阳落山一样，逐渐逝出，并在2023年之前，彻底被取代。

美国之音引述英国媒体报道说，英媒对此已有报道，并在报道中引用了不愿透露姓名的英国政府内部官员的转述。其他一些媒体在相关的报道中，强调英方之所以这么做，是源于来自美国的压力。

对此，目前担任美国“传统基金会”(The Heritage Foundation)以撒切尔命名的全球自由项目负责人的盖德纳表示，英国内部的反对声浪，同样是关键。他说，中国政府在处理冠病疫情上的种种做法、以及针对香港局势所作出的反应，让英国政府和民众决定抛开和中企之间的关系。

盖德纳说，今年一月份英国政府宣布将允许“华为”参加第五代电讯网络研发的决定出台之后，在英国政坛引发了强烈的反应。和英国首相约翰逊同属保守党的一些资深党员，在今年三月份的议会讨论期间，表示不能让英国处于处处依靠中企。

盖德纳表示，鉴于保守党内部包括资深党员的强烈反对，首相约翰逊了解到，如果不改变立场的话，政府在相关议题上所提出的法案，几乎肯定会被击败，让约翰逊面临尴尬的局面，因此，他不得不考虑如何避免这一尴尬局面的出现。

另有一些观察人士认为，约翰逊本人几乎丧命的经历，也让他不得不重新审视继续和中国政府的关系。

另外，盖德纳说，中国中央政府在香港问题上采取的措施，更加深了英国社会对“中国模式”的怀疑、以至否决。