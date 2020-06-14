【图集】浙江油罐车爆炸已致19死逾百伤

（现场监控视频可见爆炸发生时火焰冲天。（澎湃新闻））

中国浙江省温岭市的高速公路13日下午发生油罐车爆炸事件，截至14日上午，事故已导致19人死亡，逾百人受伤。

温岭市政府新闻办公室证实，该市大溪镇良山村附近的沈海高速公路（辽宁沈阳-海南海口）下午4时40分左右有一油罐车爆炸冲出路面，导致周边部分民房及厂房倒塌。截至14日上午10时许，共有172人住院治疗，其中重伤人员24人，目前生命体征平稳。周边建筑物受到不同程度的损坏，倒塌房屋内有人员被困失联。现场处置等相关工作仍在进行中，具体损失情况还在统计。

浙江温岭高速公路发生油罐车爆炸事故，现场浓烟滚滚。（新华社）

媒体报道显示，油罐车爆炸瞬间有不明物飞出，事故现场浓烟滚滚，多辆小汽车被烧着。相关视频显示，爆炸巨响后升起淡黄色蘑菇云，现场黑烟滚滚。

中国公安部交管局之前通报，表示炸飞的油罐车砸塌路侧的一间厂房并发生了二次爆炸。

据初步了解，爆炸的液化石油气油罐车事发时正由宁波开往温州。当局调派了当地与周边的96辆消防车、454名救援人员赴现场处置。

中国浙江油罐车爆炸事故导致周边部分民房及厂房倒塌。（新华社）

中国消防指战员在事发现场攀登受损建筑物，展开搜救。（中国应急管理部消防救援局微信“中国消防”）

中国消防指战员在事发现场搜救出一名受伤人员。（中国应急管理部消防救援局微信“中国消防”）

温岭市政府今早就事故召开首场新闻发布会，温岭市委常委、常务副市长朱明连介绍，据初步调查，爆炸车辆为液化石油气油罐车，牌照为浙CM9535（属瑞安市瑞阳危险品运输有限公司），由宁波开往温州，行至G15沈海高速往福建方向温岭西出口下匝道中段发生爆炸。朱明连介绍，浙江省政府将组成事故调查组，对这次事故进行调查。