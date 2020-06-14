港财长：香港“打个喷嚏”都会影响美利益

因应“港区国安法”，美国宣布启动取消对港特殊待遇程序。香港财政司司长陈茂波表示，实施联系汇率制度毋须美国同意，现时无意检讨，香港有实力处理任何冲击，又指近期流入香港的资金远比流出的多，目前资金充裕。他承认美国有权限制香港以美元结算，但指香港是全球第三大美元外汇中心，“打个喷嚏”都会影响美国自身利益。

据《星岛日报》报道，陈茂波昨天在电台节目上表示，香港没有因“港区国安法”立法出现资金外流，反而资金流入远比流出多，目前资金充裕，同时向银行查询开设境外户口的数量，远远不及去年暴力冲击时多。他认为商界对立法普遍持正面态度，在立法细节出炉后，政府会再与业界沟通。

对于联系汇率制度，陈茂波指已制度实施30多年，毋须美国同意，只要香港有实力支撑港元汇率即可，他有信心香港具实力处理任何冲击，强调政府无意、亦毋须检讨联汇制度。

陈茂波承认，严格而言美国有权限制香港以美元结算，但美国企业、投行在港利润庞大下，此做法会令美国自身利益同样受损：“香港是全世界第三大美元外汇和交易中心，而金融市场互相联系，美国金融机构、投资基金在这里有庞大利益。如果我们打个喷嚏，对她都有影响。”他补充，香港服务区内大量跨国企业，一旦美国落实有关限制香港，将影响国际投资者对持有美元资产的信心，故相信各方会审慎行事。他表示，若美国局部限制香港以美元结算“只是没有那么方便”，并透露政府已有应对方案，认为要警惕，但毋须过分忧虑。

另外，陈茂波表示，政府注资国泰航空的条件之一，是国泰赎回政府的优先股和还清政府的贷款与利息前，太古集团要继续是国泰的控制性股东。他强调，政府无意成为国泰航空的长期股东，派出两名观察员只是作为“耳目”，确保政府的投资利益得到适当保障，该两人不会是官员，而是资深和有经验的专业人士或商界领袖。

