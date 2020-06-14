朝搬家规划 国民党中央党部空间调整计划暂停

国民党原规划7月15日前完成的“国民党空间重设计”计划，党主席江启臣在8日扩大主管会报中亲自暂停，表示中央党部八德大楼租约明年底就到期，“之后继续留下来并不合适”，待行管会提出长期可行方案，再继续推动。

据联合新闻网报道，江启臣在会中强调，中央党部“不是不搬家”，“国民党空间重设计”计划也持续办理，“只是要一次到位”，没有必要现在先大动空间调整，明年又要再搬家。

为缩减党务支出，配合改革委员会财政组建议中央党部大楼空间应减租结论，国民党原本上周一（8日）扩大主管会报拍板后就要正式启动“国民党空间重设计”计划，预计在7月15日前分三阶段完成中央党部八德大楼空间调整工程。

其中，组发会部分单位与行管会将搬至地下一楼，革实院与政策会负责与党团互动单位择将搬至国民党智库的二楼和三楼。目前承租八德大楼B1至五楼共六层楼空间，将退租二楼和五楼，预计退租两层楼择可省下2000万元（新台币，下同，约94万新元）。

但知情人士表示，8日扩大主管会报中，江启臣得知相关单位空间调整规划，为纳入明年八德大楼租约到期，立即解释，4月1日中常会上要求相关单位研拟“国民党空间重设计”计划，不是律定搬迁时间，而是要完成长期可行方案。

与会人士转述，江启臣会中表示，承租八德大楼做为中央党部，是国民党过去家大业大时所做的决定，“之后继续留下来并不合适”，要外面找地方，在这样情形下，若现在空间调整，明年底又要搬家，将让党工疲于奔命，并不妥适。

此外，江启臣会中得知，中央党部不少单位规划将由地上层搬至地下一楼后表示，空间使用会影响其中人员的工作感觉，要求相关规划单位未来中央党部搬迁地选址，不要在地下室，以免影响党工工作心情，

与会人士表示，文传会主委王育敏会中也认同，中央党部应该一次搬完，否则今年搬一次、明年再搬一次，势必影响党工工作情绪，究竟是省下1000多万元重要，还是维持党工整体士气重要，相关单位要评估清楚。

王育敏也提到，党接下来还要应战高雄市长补选，这时大兴土木调整中央党部办公空间恐怕也不妥适。

会议最后，江启臣也裁示，中央党部空间调整计划暂停，等行管会提出长期可行方案后，再看如何规划期程处理。党务人士提醒，这样的裁示恐让外界误解国民党搬家计划终止。江说，计划持续办理，只是要一次到位。