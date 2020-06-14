曾钰成指“港区国安法”立法为对付颜色革命

香港昨天举行的一场“港区国安法”网上研讨会中，香港前立法会主席曾钰成认为，就国安立法是防止外国干预或外国势力的介入，料用以对付港版颜色革命，不能让香港继续成为无掩鸡笼（粤语，意喻：不受管控）。行政会议成员、资深大律师汤家骅相信，立法并非为改变香港制度，且相关法例不应该有凌驾性。

据《星岛日报》报道，曾钰成提到，香港现行法例足够惩治破坏秩序者，估计“港区国安法”立法旨在防止外国势力干预香港，也并非针对香港九月的立法会选举。他表示，立法与否对候选人资格无大影响，中央主要是打击极少数严重危害国安的人士，因为一旦触犯《国安法》包涵的四种罪行，应予以拘捕，而非取消参选资格。他形容，香港的外国势力活动是无掩鸡笼，中央立法可起阻吓作用，也是中美博弈中不能不做的，已充分估计将引起各方反响。

他也毫不怀疑中央的立法意图是恢复香港社会安宁，但表示立法不可能立即遏制所有暴力行为，因为反修例风波出现很多暴力事件如扔汽油弹、打烂银行、食肆等，都与国家安全无关。

汤家骅表示，此次“港区国安法”立法并非为改变香港制度，法例通过《基本法》附件三实施，应与其他法例一视同仁，不应有凌驾性。他希望立法通过后，不会影响香港的普通法制度及国际人权公约下的保障，有关无罪假定、公开审讯、陪审团制度等的保障，理论上不应受到立法影响，需在国家安全与人权保障之间取得平衡。

