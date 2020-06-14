辽宁省政府拟调“70后”女干部任沈阳市副市长

辽宁省委组织部昨天（13日）发布拟任领导职务人选，现任辽宁省人民政府副秘书长郑滨拟提名为沈阳市人民政府副市长人选。

据《新京报》报道，郑滨是一名“70后”女干部，出生于1972年5月，致公党成员，在职研究生学历，博士学位。曾在沈阳市工作多年，曾任沈阳市苏家屯区政府副区长，沈阳职业技术学院（沈阳科技干部学院）院长。2012年，调任朝阳市副市长。

2017年8月，郑滨当选辽宁省工商联副主席。一年后，2018年，转任辽宁省政府副秘书长，直到此番拟提名为沈阳市副市长人选。

担任辽宁省政府副秘书长期间，郑滨曾负责防汛抗旱方面的工作。5月8日，辽河流域防汛抗旱协调领导小组召开2020年工作视频会议，分析研判辽河、鸭绿江流域防汛抗旱形势，安排部署2020年重点工作。郑滨以协调领导小组副组长身份，参加会议。

辽河流域防汛抗旱协调领导小组成立于2011年，组长一般由水利部松辽水利委员会主任担任，现任组长为齐玉亮；辽宁、内蒙古、吉林三省一般各有一名省政府副秘书长，担任副组长。

此外，报道中也特别强调郑滨2007年在担任沈阳市苏家屯区政府副区长期间，该区当年元宵节曾有一名家住农村的产妇难产，乡里医生无法接生，离苏家屯区医院有30多里路，且暴风雪封路。苏家屯区政府紧急调来除雪铲车开道，将孕妇及时送到医院，半小时后，产妇顺利产下一名女婴。郑滨当时也给孩子取名“雪儿”。