张建宗谴责罢工罢课公投 吁公务员学生勿参与

香港政务司司长张建宗今天在网上博客中严厉谴责有组织发动所谓“罢工罢课公投”，声言反对国安立法，批评是损害港人利益的行为。对于有公务员工会号召公务员参与其中，张建宗指这更令人气愤和遗憾，认为是公然损害整体香港社会利益和公务员队伍声誉，警告政府绝不会坐视不理。

张建宗在文中提醒公务员必须认清事实，保持理性，洁身自爱。他表示，公务员队伍作为特区政府的骨干，必须有担当，履行维护香港及国家安全的使命和责任，确保“一国两制”成功实践。

他也呼吁学生不要参与该等活动，以免成为别人玩弄政治的筹码和挡箭牌。老师及家长们亦应提醒和引导学生及子女，要明是非、行正路、守法治，学懂“有国才有家”的道理。

张建宗重申，中央决定在国家层面进行国安立法工作，及时应对最有迫切需要解决的国家安全问题，实属理所当然。过去一年的社会动荡让香港走向十字路口，国安立法可说是香港转折关头的“定海神针”，给香港重新出发的机会。

此外，张建宗也透露截至5月底，港府的两轮“防疫抗疫基金”已动用超过220亿元（港元，约39.5亿新元）。他表示，港府一直与不同行业持份者保持沟通，考虑不同的优化及改善措施。港府会因应各行业或从业员的需要及实际情况，采取果断、破格的支援措施，以解企业及市民燃眉之急。