柯文哲之妻再呛陈时中：不想跌下神坛也不想负责

台北市长柯文哲的太太陈佩琪昨天（13日）在Facebook发文，针对防疫境管标准不一、关闭酒店舞厅批评陈时中有勇气关，就该有勇气开，哪有为了不让自己跌下神坛，又不想负责任。

据联合新闻网报道，陈佩琪在文中表示台湾有了17年前SARS的防治经验， 此次冠病疫情来袭， 民众会超前部署， 自发性戴上口罩，理论上防疫的成绩不会太差。她在联医工作，很自豪北市感染专责和平医院的防疫成绩。

她说，专业领导者最重要的工作是想办法在“防疫成绩”和“民生经济”上取得最大的平衡。表示自己印象中看过一篇文章指，一些落后国家的低阶民众，一场疫情下来，要在“病死”和“饿死”之间做一抉择，实在悲哀。

话锋一转，陈佩琪揶揄台湾抗疫总指挥陈时中，想当防疫大神，需不需用到这种牺牲其他各行各业达到零确诊的目标，其实是一门大学问。

陈佩琪指出，指挥中心“超前部署”，可关则关，可禁就禁，无可厚非，毕竟人命关天，加上人一生罕有机会坐上神位， 若不想跌落，自然小心翼翼，神坛才能坐稳坐满…

对于超前部属，陈佩琪表示，讲白了就是第一线临床医师常用的“防卫医疗”，但要注意副作用，若以防疫公卫立场来看，就是要慎防政策下去，产业、经济萧条的副作用。

另外，防疫的标准要一致， 若没有“起源地病毒较毒”的理论， 那从欧美和从武汉回台湾就要标准一致； 关了八大行业的酒吧、舞厅，但KTV仍可营业的理由是什么？就算不小心政策显露出心中成见，也没关系，但疫情趋缓了， 谁关他们的， 不就是谁该负责把它打开吗？

陈佩琪说，有勇气关，就该有guts（有勇气）开， 哪有为了不让自己跌下神坛，又不想负责任，订了一个任谁都做不到的标准，然后说“你们县市长谁做的到谁去开”，“若用这种态度防疫， 换我这种没专业的来都行”。

最后，她说，“医疗、防疫”和“经济、产业”的发展， 或许难两全，但两害相权取其轻，别把个人政治立场带到医疗和防疫里。疫苗若国际认证安全的可用就用，而不是陈时中讨厌的人做的就不用，“小明”该回来就让人回来，维护儿童的“福利”与“人权”是国际公约，更是人类的普世价值， 身为儿童福利总管的卫福部长，相信您有高度的医者情怀；您又身兼台湾疫情中心的指挥官，深受国际的瞩目与检验，一言一行代表着台湾， 对于儿童的议题，不可不慎。

