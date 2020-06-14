中国疾控中心专家：当下不能结论三文鱼是传染源

北京近日集中出现多起冠病确诊疫情，确诊病患大多都与新发地农产品批发市场有交集，引发二次疫情反弹的担忧。中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友指出，目前还很难去断定批发市场的传染源到底是什么，因此不能就结论三文鱼是传染源。

据新浪新闻报道，吴尊友表示，不能因为在切割进口三文鱼的案板中检测到了冠病病毒，就下结论说三文鱼就是传染源，因为接触到案板的所有人或物品都有可能（是传染源）

他解释，可能案板的主人就是一个病毒感染者，他在讲话过程中飞沫落到了案板上；比如，可能前来采购的客人是病毒感染者，他在案板前待的时间比较长，在与主人交流或砍价的讲话过程中，也可能造成案板被污染；比如，可能案板主人销售的其他物品是被污染的，带有冠病病毒，也可以污染案板。

因此，他认为需要通过不同渠道搜集采样来验证，评估到底哪一种可能性更大。新发地批发市场人流大，销售的物品品种太多太复杂，不是在很短时间就能理得清楚的。只有把所有人流和物品都查清楚了，才有可能展现出全貌。

吴尊友表示，此次新发疫情前，北京已经连续50多天没有本土确诊病例，按道理说这里不应该有病毒。如果流行病学调查和大数据分析确认，目前发现的确诊病例及核酸检测阳性者都没有外出流动的历史，他们都是实实在在地在北京被感染，那么有可能是进口或京外被污染物品把病毒携带进来。所以，一定要对新发地物品来源渠道进行认真细致的梳理。

吴尊友也解释，野生动物携带和进口物品携带是两个不同的概念。果子狸、蝙蝠这些野生动物本身可以携带冠状病毒，病毒在其体内繁殖，它们却不发病。进口物品携带则是指被新冠病毒感染的工人在处理物品时污染了这些物品，被污染物品进口到国内后，其他人在处理过程当中被感染。

所以野生动物是携带病毒，海产品是被污染后表面携带病毒。正常自然界的鱼身体内是不会带冠状病毒的。但是鱼被捕捞之后，由于处理的工人感染了新冠病毒，可能导致鱼的表面被污染，而污染的海产品被运到中国，中国工人处理过程中受到了感染，进而导致人与人的进一步传播。当然这也只是一种推测，需要流行病学调查进一步证实。

他建议，目前的形势下，做好生鲜、果蔬等货物的检验检疫，这些都很有必要。特别需要注意的是两种情况：一种是海外进口的物品。目前海外疫情比中国严重，从疫情严重国家进口的物品要格外注意。另外一种是冷冻运输的物品，包括海产品、牛羊肉等。这些情况下都需要加强检疫。