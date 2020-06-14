贾跃亭所持乐视网股票拍卖流拍

贾跃亭持有的乐视网股票拍卖已经流拍。

据澎湃新闻报道，今天（14日），京东拍卖官网显示，贾跃亭持有的2210万股“乐视网”无限售流通股已于6月13日10时至6月14日10时进行拍卖，起拍价为5547.1万元，相当于每股2.51元。截至拍卖结束，共1.45万人围观，0人报名，0人购买。

自2017年7月赴美，在国内有大量债务待偿的贾跃亭一直备受关注。2019年10月，贾跃亭在美国提出个人破产重组，希望将资产通过债权人信托的方式转让给债权人。5月22日，据贾跃亭债务处理小组消息，历经7个月的申请、谈判、投票和法院确认，贾跃亭的个人破产重组案在洛杉矶当地时间5月21日举行的听证会上获得了加州中区破产重组法院的最终确认和通过，进入生效流程，有望在6月初正式生效。

乐视网5月12日在全景网举办的2019年度业绩说明会上表示，对于贾跃亭的个人破产重组计划，乐视网认为，并不影响其对乐视云乐视体育的担保债务，对乐视网的年报没有影响。

截至目前，证监会对贾跃亭的调查仍在进行当中，如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。

乐视网称，公司债务中贾跃亭担保的金额约90亿元。截至2020年5月8日，贾跃亭持有公司9.20亿股，占公司总股本的23.07%，贾跃亭虽然全部股份被冻结，大部分股份被质押，但其目前仍是公司的实际控制人。