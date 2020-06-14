高雄市长补选 国民党强调不放弃

高雄市长补选一役，蓝绿备战。国民党立委及市议员今天（14日）下午2时30分将在中央党部前举行记者会，强调国民党没有放弃战场的权利，将尽早推出高雄市长补选候选人，整合资源，全力辅选。

据联合新闻网报道，国民党民意代表等近40人共同签署声明书，承诺将于补选期间，至少前往高雄五趟以上协助辅选工作，无论是站路口、发传单、开直播等，以一切方式展现国民党不会放弃高雄。并定位这场补选是20年天坑执政与1年半路平灯亮水沟通执政的比较之战。

声明指出，当执政党处心积虑的把民选首长罢免掉，当一党独大俨然成为事实，国民党不能丧志，让高雄市变成特定政党的囊中物，甚至放弃选战。高雄市长补选，绝对不能只有一种声音，爱高雄、爱台湾不是特定人的权利，蓝营全党共同承担，要让民主的声音在高雄响起。

声明表示，这次罢免及补选，行政资源及政党力量在背后操作的痕迹斧凿斑斑，虽然在野，但他们有信心、有战力、有热情；没有行政优势可用，却能一步一脚印在街头开讲，没有金钱资源可花、却能用体力和时间来为蓝营的候选人发声。

声明表示，韩国瑜已被罢免，但高雄市的未来不能重回停滞，台湾更不能只有一种声音，一党独大不是民主、是专制；高雄市更不是谁的囊中之物，这场选举蓝营会用每个人的力量，全台串联汇集高雄。