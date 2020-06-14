李国庆直播首秀：我是当当网唯一的创始人

李国庆昨天（13日）晚上作为“当当创始人、早晚读书总经理”在淘宝进行了个人第一场电商直播。整场直播共两个半小时，观看人数近7万7000人，暂未有官方统计销售数字。

据界面新闻报道，在这场直播中，李国庆再次展现其个人言论风格。在直播的一开始他便强调，“我是当当网唯一的创始人，不是联合创始人。”此后，他也多次提及自己与俞渝的过往。

同时，他鼓励观众多发言，称自己的微博多年来从不关评论，就是为让大家有一个“宣泄”的地方。而他手下的公关部也对所有评论进行收集，“骂我的骂什么，赞我的赞什么，做成舆情报告，我都看。”

与常见电商直播不同的是，两个半小时内，直播间自始至终仅有五个商品链接出现。

其中，除了一款护肤品和一款蓝牙音箱（两个品牌创始人均为李国庆的朋友），其余三个链接分别是早晚读书的音频内容季卡和视频内容季卡，以及前段时间引起舆论关注的“李国庆1小时午餐时间”。

作为与李国庆关系最为紧密的商品之一，早晚读书的两款季卡均为99元，约合每天1.1元。如果在直播间拍下，消费者将获得额外一张季卡和三张月卡，约合每天3毛6。此外，拍下链接的用户，还将获得价值99元的不同类别实体书。

根据一同参与本场直播的主播“麦琪”最后一次（21点20分前后）口播数据，两款季卡分别售出1251份和530份。

而直播间最贵的商品“李国庆1小时午餐时间”，起拍价1000元，直播结束时的拍卖价格为11万7800元。