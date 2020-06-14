瑞幸造假案 财政部现场检查阶段结束

备受市场关注的瑞幸咖啡造假案调查进展传来新消息，记者从接近监管层级的人士处获悉，中国财政部对于瑞幸咖啡财务造假案的现场检查部分已经结束，目前有关报告正在等待更高层级的批复。

据第一财经报道，目前中国监管机构对于瑞幸咖啡的调查，主要由财政部监督评价局牵头负责。

另据接近瑞幸咖啡高层的消息人士向记者透露，自5月15日收到纳斯达克交易所的退市通知，美国证券交易委员会（SEC）方面接收了审计机构有关调查工作底稿，但SEC方面的调查进展目前并不明朗。

瑞幸咖啡的年审会计师事务所——安永华明会计师事务所3月中旬曾收走瑞幸管理层电脑，发现管理层财务舞弊确凿证据，并向公司审计委员会报告。随后公司管理层成立特别调查委员会，任命Kirkland & Ellis（凯易国际律师事务所）为独立外部顾问。凯易在著名的金融咨询公司FTI Consulting的协助下展开调查。

随后公司公布的初步调查结果，只将舞弊责任溯及COO刘剑即止。而第一财经记者了解到，早在安永调查阶段，即已有大量邮件往来表明，至少是CEO钱治亚这个层级的人员批准了诸项造假交易。

而有媒体报道指出，中国监管方面掌握的证据，已经将造假的责任人，追溯到瑞幸咖啡的大股东和实际控制人陆正耀。