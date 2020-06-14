上任就“去韩”？高雄市代理市长被质疑走“陈菊风”

高雄前市长韩国瑜被罢免后，高雄市代理市长杨明州昨天（6月13日）宣誓就职，刚上任就做了三件充满前市长陈菊色彩的改变：一是新闻局粉专标志，从韩国瑜的“LOVE高”换回陈菊的“彩带高”；二是市长办公室，从韩国瑜的凤山行政中心移回陈菊的四维行政中心；三是恢复陈菊早上八点晨会的机制，一改韩市府不固定开晨会的风格。

据联合新闻网报道，杨明州起手式，蓝营质疑充满政治意涵。国民党高雄市议员黄绍庭说，杨明州有否定韩团队之嫌。城市的标志、市长室在哪里、晨会几点开，与市政推动无太大关系，未必要恢复陈菊机制。杨才代理两个多月，应该多做少说，有些事留给新市长决定。

国民党副秘书长谢龙介说，蓝绿在高雄的势力短期内或许还不会正面对决，民进党内暗潮却已经开始翻滚，杨明州上位意味着“菊系”势力复辟。台行政机构副负责人陈其迈即使当选市长，日子也不会太好过。

对于蓝营质疑“菊系色彩”，杨明州声称，他当过韩市府的秘书长，施政绝无政治考量和针对性。

杨明州昨天宣誓就职，负责监交的台行政机构秘书长李孟谚说，感谢韩国瑜过去的辛劳与付出，杨明州对高雄市政了若指掌，市政工作将无缝接轨。杨明州说，他向行政机构负责人苏贞昌承诺会全力以赴，他也拜托局处首长“不要让末稍神经麻痺”，经发局、环保局要设法排除老鼠问题，在宜居城市出现汉他出血热，是不可承受之重。

对于市长室移回四维行政中心，杨明州辩称，四维行政中心局处较多，副市长、秘书长、副秘书长、主计、人事、财政、政风等单位都在四维；至于每天八时开晨会，是他当文官几十年的习惯，没有针对性。

高市新闻局脸书粉专“乐高雄”前天把韩市府的“LOVE高”换成菊市府的“彩带高”，引发热议。杨明州声称，不管哪一个“高” 都有知名度，“彩带高”还有2009年世运的故事性，但“LOVE高”的原创作者只授权给新闻局使用，没有授权给其他局处。

对于韩国瑜力推“爱情摩天轮”，杨说，有些政策涉及较长远，会检讨进度和发生的困难，不会终止评估。至于防汛清水沟是否延续韩的政策？杨说，政策有延续性，这是基本维护工作，没有哪一个市长做什么或没做什么，这是文官每年都要做的事。