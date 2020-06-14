反修例冲突一周年 港调查：近95%青年“越来越爱香港”

反修例风波已持续一年，香港示威冲突不断。当地组织“突破机构”去年展开一项“反修例运动与青少年情绪健康”研究，结果发现75%受访青年感到难过，反映普遍出现情绪问题。研究又发现，94.2%受访者认为“愈来愈爱香港，愿意为这里的人付出”。

据香港01报道，突破机构于2019年10至11月间，以街头问卷形式，于港九新界访问10至29岁青少年，成功收回542份问卷，74.4 %受访者为全职学生，平均年龄18.6岁。

研究发现，反修例运动以来，受访青年的抑郁度为2.8分（5分最高），75%感到难过，反映青年普遍出现情绪问题。另外，受访者对反修例运动的危机度，评分为6.9分（10分为最高），72.8%认为危机源自“民主、人权、自由受削弱”；58.4%认为是“社会出现不公义”。研究又发现，青年愈认为香港有危机，其情绪愈受困扰，两者呈正向相关。

研究也发现，94.6%受访青年表示，感受到他人的痛苦绝望，青年在这段期间普遍经验“同行共感”，即受访者有经历“共感经验”及“互补学习”两种情况，数据反映青少年体会别人痛苦、与他人共同承担困难、包容互补。另外，有95.7%受访者认为，自己与其他在香港生活的同是香港人；94.2%更认为自己“愈来愈爱香港，愿意为这里的人付出”。

“突破机构”事工研究发展经理陈竞存表示，此次研究显示，面对香港局势的急剧变化，青少年普遍具有危机感，也有负面情绪；不过也同时显示，青年有强烈的归属感、身份认同，以及“同行共感”的经验，给予青年愿意积极面对困境的正面力量。

