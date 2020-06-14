武汉多所高校全额退还全日制本科生与研究生住宿费

近日，武汉大学等高校发布通知，全额退还全日制本科生、研究生住宿费。

据《长江日报》微信号今天（14日）报道，位于武汉的华中师范大学、武汉商学院、武汉科技大学等高等学府近日都先后发布住宿费退费的通知。

通报指出，根据上级部门有关通知精神，经学校研究决定，免收全日制本、专科生2020年春季学期住宿费。

其中，华中师范大学通报学校原则上按学生的实际住宿情况计算住宿费（含空调使用费），一学年按10个月计算，一学期按5个月计算。未在学校住宿的全日制本科生、研究生，其已缴纳的2020年春季学期住宿费予以全额退费。

全日制毕业生，已全部缴纳学年住宿费且2020年春季学期没住宿的，退还2020年春季学期所含的五个月住宿费（含空调使用费）即所缴学年住宿费的一半；全日制非毕业生，已全部缴纳学年住宿费且2020年春季学期没住宿的，退还2020年春季学期所含的5个月住宿费（含空调使用费），相应金额转入下一学年冲抵下学年的住宿费。

而2020年春季学期按学校新冠肺炎疫情防控指挥部安排返校的学生，减免其在校住宿期间的住宿费（含空调使用费）。

通报指出，毕业生住宿费的退费工作将在2020年6月20日完成。

而武汉科技大学则通报，对于已缴纳的2020年春季学期住宿费，毕业年级在学生离校前清算清退，非毕业年级用于抵扣下一学期的住宿费。国际学生住宿费退费政策学校另行通知。