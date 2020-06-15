近万人从陆澳台抵港后免检疫 港商逾九成

受冠病疫情影响，各国或地区均需实施不同程度的封关。针对有跨境需要的人士，港府日前为29类人士提供豁免强制检疫14日的安排，其中10类人士需提交申请免检疫。

据香港01报道，各政府部门的数据显示，截至上周已有近一万人获批准免检疫，其中以工业贸易署批出的申请宗数最多，在大陆设厂港商及港企人员共约8800人获免检疫，占整体获批人数逾九成。

香港学会传染病顾问委员会主席梁子超认为，按政策一致性而言，日后健康码推出之后，当局统一免检疫要求是较好，加上健康码料涵盖一些因工作或学习原因必须跨境的人士，与现行豁免检疫的各类人士类同，相信有了检测结果的辅助，可令其他地方稍为安心。

他补充，部份商界人士只会偶尔过境开会，不过对于需每日来往三地的人士，如跨境司机、学童等，若每周自费检测将面临一定的财政负担，政府需再研对策。

2019冠状病毒潜伏期约七至10日，梁子超认为检测结果只需辅助性质，即使检测结果证明的有效期达七日，带病毒者也有可能于检测呈阴性后才发病，并将病毒带入社区传播，故政府应针对低风险与高风险地区制订不同政策。

他指目前粤港澳属低风险，疫情较平稳，互相免检疫的问题不大，但对于从高风险地区入境的人士仍须严格把关，中长远的目标是令香港持续成为低风险地区，与其他低风险地区互认免检疫时，连检测结果也就不再需要。

