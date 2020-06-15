没“降息” 中国央行续作400亿元MLF

中国央行今天对本月到期的中期借贷便利操作（MLF）一次性续作2000亿元人民币（下同，约400亿新元），利率维持2.95%不变。

上周央行曾预告，将于6月15日左右对本月到期的MLF一次性续做，具体操作金额将根据市场需求等情况确定。

据《新京报》报道，自3月底和4月初分别公布的“降息”和降准之后，央行至今没有降成本的货币政策出台。截至6月12日，央行已连续七个工作日开展逆回购操作，但利率均维持在2.2%，也没有“降息”的信号。

MLF操作被视为6月“降息”会否落地的风向标。方正证券首席经济学家颜色早前表示，6月MLF操作利率可能不会调整，以推动市场利率向合意中枢水平靠近。

他说：“资金空转和套利问题导致了我们对利率判断的变化，短期内解决空转问题只能推动市场利率靠近政策利率。但是央行还需要进一步降低贷款利率，因此，实现方式可能不是降低MLF和LPR（中国贷款市场报价利率），而是对LPR加点部分考核的方式进一步压缩加点。”

LPR自去年改革后定于每月20日发布，中国央行一般会在此之前开展MLF操作，MLF利率也被视为LPR走势的先导。

另据彭博社报道，今年以来，MLF操作日期出现趋于固定的势头。据了解，在一季度无到期的情况下，1月MLF操作日为15日，2月、3月的15日适逢周末，操作日落在了周一的2月17日和3月16日；二季度每月的操作日均落在15日，利率在2.95%的记录低点。

