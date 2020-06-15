北京新发地市场相关人员检出59例阳性

北京近日冠病疫情反弹，四天以来已累计报告79例确诊病例，昨天北京全市检测的76499人中，有59例阳性。

北京市今天（15日）上午召开疫情防控工作新闻发布会，北京市卫健委新闻发言人高小俊介绍北京全市和新发地市场核酸检测情况时说，北京全市昨天共检测76499人，阳性59份，其中地坛医院已在院病例27份，新增确诊病例21份，有待诊断的阳性检测11份。

高小俊还介绍说，截至昨天2时，新发地市场周边11个小区人员应检39491人，实际采样41510人，检测6284人，结果均为阴性；14天内出入新发地市场内人员，累计采样29386人，检测12973人，结果均为阴性。

北京昨天新增36例确诊病例，四天来已累计报告79例，丰台区、大兴区、西城区、海淀区、房山区、朝阳区、东城区、石景山区等区已经报告病例。

北京市委宣传部副部长、北京市政府新闻办公室主任徐和建今天表示，新发地市场发生聚集性疫情，北京疫情扩散风险很高，将以新发地及周边地区为重点，实施最严格流调、全面溯源工作，对重点地区、重点区域、重点人群检测全覆盖，逐步扩大检测范围，及时发现确诊病例和无症状感染者。

另外，海淀区常务副区务李俊杰表示，玉泉东市场发现多起病例，海淀区疫情防控工作领导小组已立即展开病例流调，对市场周边10个社区实施封闭管理，24小时专人值守。6月13日8时暂停关闭市场，对相关人员实现全覆盖核酸检测，并开展环境消杀，目前完成所有市场内人员及环境采样检测工作，针对病例及核酸阳性人员及时开展流行病学调查，科学判定密接者。昨天已对无感染所有人员进行集中隔离，其它密切人员随捡随转。