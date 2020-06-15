中国5月份全国商品住宅销售价格略涨

中国国家统计局今天公布数据，5月份各线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅均略有扩大，二手住宅涨幅与上月相同或微扩。

综合《新京报》、路透社报道，初步测算，四个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.5个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.5%、0.8%、0.3%和0.6%。

31个二线城市新建商品住宅销售价格则环比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。

与去年同期相比，5月份一线城市新建商品住宅销售价格同比涨幅与上月相同，二手住宅涨幅有所扩大；二三线城市涨幅延续回落态势。

报道称，初步测算，一线城市新建商品住宅销售价格在五六月份，同比上涨2.9%，涨幅与上月相同；二手住宅销售价格同比上涨4.1%，涨幅比上月扩大1.1个百分点。

二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨5.4%和2.0%，涨幅比上月均回落0.2个百分点，均连续13个月回落。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.8%和2.1%，涨幅比上月均回落0.3个百分点，均连续14个月相同或回落。

中指院预计，地方政府在“房住不炒”总基调指导下，因城施策将更加灵活，未来房地产市场将继续恢复，但部分三四线城市受人口、产业等多重因素影响，市场需求恢复或相对缓慢。