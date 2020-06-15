港澳办副主任：“港区国安法”具不可挑战权威地位 执法司法工作由特区负责

港澳办副主任邓中华表示，“港区国安法”具有不可挑战的权威地位，任何香港法律不得与之相抵触。他也强调，该法的执法和司法工作由香港负责，但中央应保留对特别严重案件的管辖权。

综合思考香港、新城电台、《信报》等港媒报道，邓中华今早（6月15日）在全国港澳研究会于深圳举行的《基本法》30周年纪念研讨会上致辞时表示上述观点。

他强调，在维护国安问题上，只有一国之责，没有两制之别。全国人大常委会就“港区国安法”立法时，应明确中央在港执法的实权。有关法律符合《基本法》的初心，能够解决当务之急，确保香港长治久安，是香港长期繁荣穏定的“护身符”。

邓中华认为，将来“港区国安法”的执法和司法工作由香港负责，但中央应保留对特别严重案件的管辖权，但相信有关案件将是少之又少。

他表示，中央在港维护国安的机构，应当与特区相应机构建立协调机制，监督指导维护国家安全工作。他指出，此不会影响香港的司法及终审权。

他同时提到，大陆和香港的法律和司法机制有较大差别，但大陆刑事法律制度遵循的原则，包括程序公正、无罪推定及保障嫌疑人的辩护权利等，与香港差别不大，人大常委会应将有关原则写入“港区国安法”。

全国港澳研究会会长徐泽同场会议上致辞时表示，《基本法》诚如已故领导人邓小平所言，是具有历史意义、国际意义的一部创造性的杰作，既然是创新和开创性事业，必然会在前进道路，遇到各种新情况和新问题，需要在实践中不断完善。

他指，近年香港接连发生“种种乱象”，严重违背“一国两制”和《基本法》的初心，严重动摇香港繁荣稳定的根基，也严重威胁国家主权、安全和发展利益。去年的修例风波经久未息，暴露香港维护国家安全的巨大漏洞，全国人大早前审议通过有关维护国安的决定，是贯彻落实去年四中全会决定，推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求，是中央履行《宪法》和《基本法》赋予的宪制责任，是有效防控香港在国安面临突出风险的当务之举。