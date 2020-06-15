海航在香港4.3亿港元的房产被普华永道接管

曾在香港疯狂扫货的海航集团，上月传遭入稟清盘后，集团在2015年以4.3亿元（港元，下同，约7600万新元）向恒地购入的天汇高层复式单位已遭普华永道接管，海航董事长陈峰亦已辞任持有物业的兆鸿有限公司董事一职；至于集团去年折价迈出的山顶卢吉道大宅，疑似落入大陆发展商恒大一名高层手上。

据《明报》报道，海航早在2015年买入上述的天汇高层复式单位。然而，当时海航“水喉”仍未受中央的排查影响，直至其后陷入了资金链断裂危机后，才在去年6月28日向晋安实业旗下的晋安融资有限公司借入贷款1.8亿元，再在不足1个月后，即7月22日向私人公司Radiant Fortune International进行二按。

今年3月16日该物业突被二按的Radiant FortuneInternational委任两名专门从事清盘工作的普华永道合伙人苏文俊及庄日杰为接管人。至3月31日陈峰更辞任持有该物业的兆鸿董事的职务，意味海航或无力偿还二按贷款，最终物业被承按人收归旗下。

至于集团尚有其他两项贵重物业，包括经御冠有限公司持有的山顶卢吉道27号屋地已辗转易手，经领跑香港投资有限公司持有的山顶Twelve Peaks六号屋已承做巨额按揭。

包括山顶卢吉道27号屋地，在去年11月以公司卖壳方式转手至一名姓名拼音为Jiang Guannan的人士手上。不过在今年3月的一份按揭文件显示，一名姓名拼音为「Jiang Kai Johan」以借款人的身分与信银国际签定“rental assignment”。而“Jiang Kai Johan”与中国恒大（3333）旗下恒大国能新能源汽车集团董事长兼恒大集团董事局副主席蒋大龙（Kai Johan Jiang）同名。

至于山顶的Twelve Peaks六号屋，则在去年传出海航已以5.5亿元蚀让，较买入价7.1亿元损手1.6亿元。不过据土地注册处资料显示，物业仍由海航旗下领跑香港持有，公司注册处则显示陈峰的侄子陈超、海航国际副总裁李能仍担任领跑香港的董事，公司将物业抵押予中信旗下的CSI Finance Limited，按揭额度最多5亿元。

海航自2015年异军突起，于香港地产市场大手扫货，但随着2018年中银监着手排查“明星企业”如海航、万达、复星等的海外併购及风险，彻底影响了海航本来已非常紧张的资金链。

最终，海航将近272亿元的四副启德地皮在2018年起分批易手至香港地产商恒地及会德丰外，连旗下零散的超豪物业亦要出售。

