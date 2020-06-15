北京多地开展核酸检测 预约人员爆满

自北京新发地农产品批发市场上周出现新的冠病疫情后，北京98家被国家卫健委批准提供冠病病毒核酸检测服务的机构均出现预约人数大增的情况，部分已经约满。

据《健康时报》15日报道，家住丰台区的一位李女士透露，因为有同事在6月5日去过新发地，她13日就开始找地方做核酸检测，也去了家附近的三家医院，可结果并不理想。李女士去北京右安门医院，医院工作人员称让周一过来排队，若来的比较晚，号可能就没有了；垂杨柳医院，也根本打不通电话。

6月14日下午，北京市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作举行第116场新闻发布会。北京市人民政府新闻发言人徐和建介绍，北京将对5月30日以来到过新发地市场或与市场有密切接触的人员开展核酸检测，做到应检尽检、愿检尽检。北京市已公布了98家具备核酸检测机构的名单，每日可检测人员9万多人，应检人员应主动检测。

而其中一家机构，北京华诺奥美医学检验实验室的预约挂号平台上显示，15日、16日的预约已经全部约满，17日尚未显示任何信息。

在华诺奥美核酸检测须知中显示，华诺奥美医学检验所承接个人或者企业的新冠检测，检测费用是240元（人民币，约47新元），采用咽拭子样本。需要实名认证，采集需要携带身份证和本人手机，无需空腹。四小时内在网上查询和下载报告。

6月14日，北京佑安医院官微发布通知，核酸检测由筛查门诊承担，自2020年6月15日起，筛查门诊实行全面预约就诊，取消现场挂号，提前至少一天预约筛查门诊号源，按照预约时段错峰就诊，保持一米间距，避免人群聚集。未预约者不能提供核酸检测服务。医院预约平台上则显示，未来一周之内均是满号。