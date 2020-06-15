钓鱼岛改名惹争议 台外交部：石垣市长解释是反制大陆

日本石垣市日前天，拟变更钓鱼岛名称由“登野城”改为“登野城尖阁”，在两岸引起巨大争议。台湾外交部今天（15日）表示，日方指提案是反制大陆公务船近期频繁进出钓鱼岛海域的旧案重提。

据《自由时报》报道，台湾渔民此前也对改名一事强烈反弹。宜兰县议会上周通过临时动议案，建请县府将钓鱼岛正名为“头城钓鱼台”，以捍卫管辖权。立法院国民党团今天上午并召开“蔡英文对日卑躬屈膝，无力捍卫钓鱼岛主权”记者会，要求护主权。

台湾外交部今天说明，外交部已于第一时间、6月6日自台北、东京及那霸三地向日方表达严正关切，也训令驻日本代表处及驻那霸办事处了解，并于同日发布新闻稿，重申对钓鱼岛列屿的主权不会有任何改变。

台湾外交部强调，政府正全力处理此一争议，盼能圆满落幕，确保渔民捕鱼权利。台湾那霸办事处已二度致电石垣市长中山义隆表示，此事虽是地方事务，但可能波及台日友好关系，请该市务必审慎自制。

台湾外交部转述中山义隆回覆表示，该案由石垣市议会于2018年6月已决议变更地籍名称、但未执行，近来因大陆公务船频繁进出钓鱼台领海海域并驱离日本渔船，2019年约30起，2020年初至今累计已达10起，引发当地民众强烈反弹，故旧案重提，据以反制。

台湾外交部重申，日方任何片面举措均无法改变此一事实，也无助于区域安全与稳定。台湾政府立场坚定不变，除呼吁日方审慎处理外，也呼吁相关各方避免单方面升高紧张的行为。台湾政府今后将持续关注相关动态，即时采取必要作为，捍卫主权及渔民权益，也避免第三方趁机牟利。