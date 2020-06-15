浙江槽罐车爆炸遇难者增至20人 大规模搜救结束

浙江省温岭市前天发生的油罐车爆炸事故已造成20人死亡，目前大规模搜救工作已基本结束。

据温岭发布微信公众号今早消息，截至今早7时许，事故共造成20人死亡。各医院在全力救治伤员，其中伤势较重人员24人，生命体征平稳。

现场大规模搜救工作已基本结束，后续搜救及各项善后工作正在进行。

爆炸事故造成170多人受伤，中国国务院安全生产委员此前已决定对事故查处并实行挂牌督办，督促各方压实安全生产责任，进一步加强危险货物运输全链条安全的监管。

温岭市政府昨天就事故通报称，爆炸的液化石油气运载车属于浙江瑞安市瑞阳危险品运输有限公司，由宁波开往温州，驶至G15沉海高速往福建方向温岭西出口路段发生爆炸。

据上游新闻报道，此次爆炸事故中，受损最严重的是良山村的台州甲乙机电有限公司，事故发生时，正是工人上班时间，因距离爆炸现场最近，也成为受损最严重的地方。

另据《中国新闻周刊》报道，浙江大学能源工程学院教授金涛表示，“从这次爆炸产生的后果来看，我觉得这次伤害至少比巡航导弹产生的威力还要大。”他还称，除了一些化工厂发生爆炸，液化气在运输过程中发生这么严重的事故，他也是第一次遇到。

据金涛介绍，液化气出现泄露爆炸，一般有三种原因：第一是现场出现交通事故，液化石油气槽罐车与其他车辆发生碰撞，气罐裂开，液化气泄露；第二是装罐的阀门出现问题；第三是司机故意为之，但是事发地点在高速出口而非人流量更大的地方，从逻辑上可以排除这种可能性。

浙江省公安厅高速公路交通警察总队昨天在微博辟谣，发生爆炸的槽罐车未与任何车辆接触，排除了交通事故这个因素。