三星坐收中美摩擦“渔翁之利”

在中美围绕高科技产业的对立日趋激化的背景下，呈现出韩国三星电子坐收“渔翁之利”的局面。对于在智能手机和半导体领域被中国企业紧紧追赶的三星来说，美国强化针对中国的制裁成为意想不到的“火力掩护”。华为技术等的尖端半导体开发和生产受到压制，可以说作为三星两大支柱的智能手机和半导体业务目前坚如磐石。

据日经中文网报道，5月中旬，接连出现台积电（TSMC）在美国建工厂、美国强化针对华为的制裁等新闻，此时三星高层的副会长李在镕前往了位于中国陕西省西安市三星半导体存储器工厂。

西安工厂主要量产面向中国品牌和美国苹果智能手机的半导体存储器，2019年12月刚刚决定实施80亿美元的追加投资。李在镕赴海外出差，在新型冠状病毒疫情扩大后属于首次，向内外彰显出该工厂的重要性。

三星在西安工厂展开巨额投资，也与中美对立不无关系。成为竞争对手的中国的半导体厂商无法引进美国造设备，难以顺利实现尖端产品的稳定量产。结果，各智能手机企业不得不依赖三星的西安工厂作为供应企业。

与此同时，5月中旬美国提出加强对华为制裁也给三星带来东风。如果华为无法采用台积电的最尖端的生产技术，华为的智能手机性能下降将难以避免。排在智能手机首位的三星正在被位居第二的华为追赶，第二名的增速放缓有助于三星巩固榜首位置。

当然，作为半导体存储器和显示屏销售对象的华为等中国企业的智能手机销售下滑，也存在对三星零部件业务构成打击的一面。但是，三星的半导体和显示屏的四至五成配备于自主品牌的智能手机，只要自主智能手机畅销，结果就将惠及元器件业务。

此外，华为将此前委托台积电代工的一部分半导体委托给三星这一可能性也浮出水面。韩国韩亚金融投资株式会社(Hana Financial Investment)的一名分析师指出，“中国的半导体厂商难以代工最尖端产品，三星易于成为台积电的替代者”。在此基础上表示，“中美对立给三星股票带来东风的可能性很高”。

韩国站在具有同盟关系的美国一方，但在经济方面，却与占出口的25％的中国具有密切联系。美国政府今后有可能迫使韩国政府和三星“选边站队”，三星能否持续享受“渔翁之利”也存在不确定性。