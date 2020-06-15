香港旅发局公布初步数字，5月访港旅客8139人次，按年大跌99.9%，平均每日访港旅客有约260人，较4月增加近一倍，相信大部分都是有需要来港，如大陆家长带同其在港上学的子女来港准备复课，或有台湾学生经香港往大陆继续学业。

据《信报》报道，今年首5个月，访港旅客350.1万人次，按年大跌88.2%，其中大陆客267.5万人次，按年下跌88.6%，非大陆旅客82.7万人次，按年下跌86.6。

香港旅发局也宣布，今日正式推出“旅游．就在香港”计划，鼓励市民做自己的旅客，以全新角度探索及欣赏香港之美。

主席彭耀佳表示，由于香港及各地政府持续实施非常严格的出入境及检疫隔离措施，访港旅客数目仍然维持极低水平。旅发局复苏旅游业的整体策略将由本地做起，鼓励香港人在港旅游，带动气氛，借此向全球传递正面讯息，增加旅客日后访港信心。

他续称，“旅游．就在香港”计划得到旅游、零售及餐饮业界大力支持，携手刺激消费。当个别客源市场具备访港条件，旅发局更会将这个计划的旅游、消费等资讯和优惠，延伸予旅客，并加入“机票+酒店”套票优惠，吸引旅客来港。

“旅游．就在香港”计划为市民带来丰富的本地游资讯，包括深度游攻略：推介过百个本地游的好去处，当中包括鲜为人知的地点及活动；一站式食、买、玩优惠平台：网罗过万个遍布全港的优惠，并会陆续增加；“赏你游香港”项目：市民可以消费换取本地团。计划将分阶段推出，务求在未来几个月，不断为计划注入新意。

