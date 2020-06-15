张文宏：精准防控不伤全局 将是中国抗疫常态

北京市近日出现新一波冠病本土疫情，上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏表示，这次疫情好坏消息都有，好消息是所有病例都与新发地市场有关，疫情可控，坏消息则是不能确定是否会出现新的爆发点。

张文宏昨晚在微博对北京近日的疫情表示，好消息是所有病例都与新发地市场有关，没有看到无传播途径的病例，说明防控处于疾病扩散的早期。按照目前的处置力度与速度，这场疫情可控。

至于坏消息，张文宏表示，新发地市场的吞吐量惊人，后续是否会出现新的爆发点现在不可知。但他认为，北京在防控措施方面做到了快速处置与精准管控，防疫强度控制在有限的范围内，确保了整个北京的有序运行，除了暴发疫情的优先街区外，其他地方仍维持正常的社会运行。这种防控模式，为将来中国各地防控散发病例而又不影响社会运转提供了很好的样板。

张文宏说，在很长一段时间内，世界疫情会此起彼伏，中国不可能永远保持封闭，亚洲地区也会逐渐开放，中国会随之逐渐打开。今天北京所做的精准防控，及时处置，不影响全局的防控策略，应该是今后全国各地防控的常态。

他认为，这次发生在北京的小规模疫情，后续发展虽有不确定性，但中国在第一阶段积累的经验，以及这次疫情的初发时间点应该是6月初，现在的积极和精准管控应能奏效。