高盛：港元未来几个月续处强方

高盛最新发表报告称，从过去所看，对香港资金流向及港元带来最大影响的是大型全球事件；中国企业自美国ADR退市的最近发展，可能意味着有更多这类公司来到香港上市，及更多的资金流入香港股市，加上港元拆息（HIBOR）高于美元LIBOR，港元于未来3/6/12个月将可维持在7.75的强方水平。

据路透社报道，报告指出，全国人大表决通过为香港制定国安法后，美国总统特朗普表示“香港不再具有足够的自治权”，美国将着手取消给予香港特殊待遇的，例如可能提高关税以及对香港的出口实施更严格限制。不过高盛认为，提高关税对香港的经济影响有限，因为大多数香港对美国出口的为已征关税的转口货物。

该行估计，假如美国对香港本地出口加征关税，对香港GDP的影响少于1%。但若改变对直接投资或间接投资的政策，则可能有较大影响。

报告称，回顾过去发生的不确定性事件，其发现对香港资本流动和港元的最大影响来自大型全球事件，而非本地事件，例如2003年的沙斯疫情和去年下半年的社会事件。近期中国企业从美国ADR退市的最新发展或许意味着，若这些中国公司回流香港上市，香港的IPO数量将会增加并有更多资金流入本地股票市场，加上HIBOR仍高于美元LIBOR，预期港元在未来3/6/12个月内将维持在7.75的强方水平。

至于美元方面，报告称上周后期，美元收复了近期跌幅的部分失地，同时环球股市急跌。股票市场的回落给市场很好的提醒，美元依然是一种逆周期资产，经济前景的恶化可能会支撑美元。但高盛认为，只要全球经济继续复苏，美元就应该贬值，因其中期基本面疲弱。