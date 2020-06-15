北京三区进“战时状态” 取消或推迟消费季线下活动

北京本土冠病确诊病例持续增加，四天来已累计报告79例，八个区已经报告病例，丰台区、门头沟区和大兴区已分别进入“战时状态”。

据北京卫健委发布会、北京头条客户端今天的消息，门头沟区即时进入战时状态，通过开展“敲门行动”对14日内去过新发地人员进行“地毯式”全面排查。属地镇街对辖区内企事业单位，尤其是对“两人一货”进行全面排查，即逐一排查去往新发地进货或与新发地送货有接触的人员，对从新发地运到门头沟区的货物进行排查。

大兴区也迅速进入紧急状态，启动“战时”机制，开展新一轮“敲门行动”，对5月30日以来与新发地市场有密切接触的人员开展大排查。镇街、园区基地落实全域管控责任，采取张贴公告、微信群、电话联系、实地走访等多种方式开展自下而上“地毯式”摸排。

丰台区在6月12日出现五例确诊病例，病例行动轨迹涉及新发地市场部分商户，该区次日已启动战时机制，成立现场指挥部，对新发地市场及周边小区采取封闭管理措施。

另据新京报报道，从部分商业企业了解到，按照北京市商务局的要求，刚刚启动的“北京消费季”线下各种仪式、发布会、现场展卖等易造成人员聚集的促消费活动取消或推迟。

北京市商务局发布的《通知》还要求，餐饮企业暂停举办婚宴、酒席等群体性聚餐活动。控制经营场所人员密度，防止人群聚集，严格落实口罩、测体温、消杀通风、核验健康宝及扫码登记等措施。