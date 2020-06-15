6亿人月入千元人民币？中国国家统计局：反映基本国情

中国国务院总理李克强上月提及中国有6亿人口平均每月收入仅1000元（人民币，下同，197新元），引发热议。中国国家统计局今天回应说，这些数据反映了中国的基本国情。

据中国国家统计局网站消息，关于6亿人每个月人均收入1000元，可以从全国住户收支与生活状况调查数据得到印证。按照住户收支调查，全国家庭户样本可以分为五个等份，分别是低收入组、中间偏下收入组、中间收入组、中间偏上收入组、高收入组，每等份各占20%。其中，低收入组和中间偏下收入组户数占全部户数比重为40%。

根据2019年相关数据，低收入组和中间偏下收入组共40%家庭户对应的人口为6.1亿人，年人均收入为11485元，月人均收入近1000元。其中，低收入组户月人均收入低于1000元，中间偏下收入组户月人均收入高于1000元。

国家统计局新闻发言人付凌晖表示，这些数据反映了十九大所指出的中国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾，反映了中国的基本国情。中国仍然是世界上最大的发展中国家，随着中国经济持续发展，将会有越来越多的低收入和中间偏下收入群体转化为中等收入群体。

此前，中国官媒《经济日报》也就此话题引述专家分析，强调数字是平均值，且包含了无就业人口。