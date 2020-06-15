中国三文鱼概股今低开高走

受近期北京反弹的冠病疫情影响，中国三文鱼概念股今天开盘时均呈现跌势，随后低开高走。

据《新京报》报道，与三文鱼业务相关的上市公司股票集体低开，其中佳沃股份开盘下跌8.92%，獐子岛开盘下跌4.18%，ST东海洋下跌3.24%，通威股份下跌2.15%，开创国际下跌1.69%，国联水产下跌0.53%。

不过三文鱼概念股并未如市场预期一般持续走低，反而集体拉升，出现逆转。截至午间休盘，佳沃股份跌幅收窄至3.52%；通威股份跌幅收窄至0.47%；开创国际跌幅收窄至0.84%；ST东海洋则微增0.54%；国联水产上涨2.63%；獐子岛更是直线拉升封死涨停。

报道称，为了避免营运受影响，多家水产公司已就三文鱼事件做出回应。

其中，国联水产证券代表陈永文昨天公开回应称，此次因疫情引发的三文鱼事件不会对国联水产的生产经营造成直接影响，“通过2019年财务数据来看，三文鱼的全年销售收入占国联水产总收入比例不超过0.05%。而对虾、小龙虾为代表的虾类收入占比则超过90%。”

通威股份也表示，通威股份当前主要以淡水料为主，基本无三文鱼料；通威与三文鱼有关的主要业务是三文鱼养殖的研究、科研，强调三文鱼下架对通威并无影响。

在连续56天无新增病例后，北京冠病疫情形势突变，近日出现多起与北京新发地农产品批发市场有关联的病例。在相关部门在抽检过程中，该市场切割进口三文鱼的案板被检测到冠病病毒。

不过，北京这一波疫情的传播来源目前尚未确定，

北京市疾控中心疫情防控专家组成员杨鹏，昨天在接受中国央视采访时表示，通过全基因组测序发现病毒是从欧洲方向来的，初步判定与输入性有关。至于病毒到底怎么来的，当局还无法确定，有可能是污染的海产品或肉类，或者进入市场的人通过分泌物进行传播。

