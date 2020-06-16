林郑发文批政治入侵校园 吁谴责罢课公投

香港行政长官林郑月娥表示，学校应是孩子和青少年建立品格、认识国民身份、愉快学习的地方。近年政治入侵校园，散播敌视国家和政府的言论，甚至鼓动学生宣扬“港独”及犯法行为，导致数以千计中学生被捕。她还批评近日有人鼓吹学生罢课或参与“罢工罢课公投”，呼吁社会同声谴责。

香港幼稚园高班至小三昨天起回校上课，落实教育局的三阶段复课安排，同时一千多名中三至中五的跨境学生昨天也获特别通关和交通安排回校上课。林郑月娥昨天在面簿专页发文称，从朋友传来一些小朋友回校的照片，和看到电视新闻访问家长和学生，感受到同学们在停课四个月多月后重回校园，和老师及同学相聚的喜悦。学校本就应该是孩子和青少年建立品格、认识国民身份、培养守法意识、愉快学习的地方。

她指出，令人担忧的是近年政治入侵校园，别有用心的人藉某些活动或行为，向学生灌输歪理，散播敌视国家和政府的言论，甚至鼓动他们公然做出宣扬“港独”及以身试法的行为，导致数以千计的中学生被捕。对近日有人再次鼓吹学生罢课或参与所谓“罢工罢课公投”，社会应同声谴责。校园不应涉及政治，学生更不应被利用以达到政治目的。

她还说，在教育议题上，特区政府不是旁观者，教育局会做好把关人，期望与家长和学校一起努力，保教育质素，还校园宁静，培养青年人成为具国家观念、香港情怀、国际视野，对社会有承担的新一代。