德国将推动欧盟对中国采取更强硬立场

德国已发出信号，表示将推动欧盟对中国采取更强硬立场。德国在一份文件草案中增加了一些措辞，要求加强对“互惠”的要求，并重新强调“价值观”。

德国将于今年下半年接任欧盟轮值主席国。在路透社周一看到的一份草案中，德国列出了担任主席国期间的政策计划。这份草案取代了3月份起草的一份较早的草案。

在新增的内容中，这份24页的文件称：“我们希望发展与中国的合作，并努力在所有政策领域实现更多的互惠。”

路透社指出，提及“互惠”，是因为之前德国企业抱怨称，它们在中国的市场准入，不及中国企业在德国的市场准入。

这份文件称，“欧盟各机构和成员国的对华政策应该是统一和平衡的，以欧盟长期共同利益和价值观为导向”。

据悉“价值观”一词在早些时候的草案中被省略了，而现在重新加入这个提法可能意味着更加强调民主、人权和香港的自治等问题。

德国外交部长马斯周一表示，欧盟希望中国确保投资和贸易条件公平，遵守包括香港问题在内的国际协议，并在抗击冠病方面保持透明。

马斯在与欧盟同僚和美国国务卿蓬佩奥举行虚拟会议之前说：“只有在欧洲和美国，基于仍然将我们联系在一起的共同价值观，携手合作的情况下，我们才能期待中国这样做。”

德国本月早些时候表示，原定于9月在德国莱比锡举行的中欧峰会因冠病疫情而推迟。

这份报告还指出：“在欧盟之外，美国是我们最亲密的外交和安全政策伙伴。”这句话在大多数时候被认为是无伤大雅的，但在华盛顿宣布计划从德国撤军之际，它可能具有更大的意义。