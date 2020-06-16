消息人士：中国特别国债将全部市场化发行

消息人士透露，中国抗疫特别国债将全部采取市场化方式发行，期限上以10年期为主，适当搭配五年和七年期，拟于本周四（18日）启动发行，7月底前全部发行完毕。

中国财政部上个月确定将于今年发行1万亿元人民币（下同，约2000亿新元）抗疫特别国债后，市场密切关注其发行方式及进展。

路透社引述消息人士称，财政部于昨天召开了特别国债相关视频会议。会议指出，在特别国债的具体发行规模上，10年期将发行7000亿元，五年期和七年期分别发行2000亿元、1000亿元。

与会消息人士称：“市场化发行，（会上）说是这么说的。”

消息人士也透露，在发行日期上，特别国债与一般国债统筹，保持国债总体供给均衡，在每期和每日发行规模上，也将与目前一般国债发行量大致相当；而在招标时间上，安排在公开市场操作结束后的10:30开始。

同时，特别国债在一级市场上采用续发行方式，增大单期国债流通量；在二级市场上各项流通交易安排均与一般国债相同。

中国财政部5月底表示，今年将发行1万亿元抗疫特别国债，不计入财政赤字，发行期限以10年期为主, 与中央国债统筹发行；安排地方政府新增专项债券3.75万亿元，比去年增加1.6万亿元。

中共中央政治局4月召开会议指出，当前经济发展面临的挑战前所未有，要以更大的宏观政策力度对冲冠病疫情影响。积极的财政政策要更加积极有为，提高赤字率，发行抗疫特别国债，增加地方政府专项债券，提高资金使用效率，真正发挥稳定经济的关键作用。