中美将允许双方每周各运营四班客运航班

美国运输部当地时间周一表示，美国和中国将允许双方每周各运营四班中美客运航班。

据路透社报道，在中国政府批准后，美国达美航空称将从下周开始恢复西雅图经首尔至上海的航班，并从7月开始恢复每周一班的西雅图和底特律直飞中国的航班。

美国运输部在声明中表示，将继续推动美中之间客运航班的全面恢复，这也可以帮助滞留美国的中国留学生回国。“在中国政府允许更多美国客运航班可以复航后，我们也将有对等举措。”

一名听取过相关简报的人士说，中国政府已经同意修改对飞中国航线的美国航司的部分要求，包括允许在航班离开中国前检测体温，而不是在飞行途中检测。

此外，美国联合航空公司据报也已申请在6月恢复飞中国航班。

随着冠病疫情的暴发，民航运输需求量锐减，国际航空公司减少或停止了往返中国的航班。联合航空、达美航空和美国航空在3月中旬之前暂停了所有飞往中国的航班。同时，中国航空公司虽然减少了航班班次，但没有完全取消往返于美国的飞机。

对此，美国上个月底威胁，将禁止中国航空公司客运航班前往美国，以施压中国允许美国航空公司恢复中美航线。

美国宣布这项禁令后不久，中国民航局便放宽了对外国航空公司国际客运航线的航班限制，从6月8日起，允许在具备接收能力的口岸城市，每周运营一班国际客运航线航班，并实施奖励和熔断措施。