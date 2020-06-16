陈其迈暗示辞职参与高雄市长补选

台湾行政院副院长陈其迈今天出席母校毕业典礼时说，明天将会是自己的毕业典礼，间接承认他将辞副院长一职，参与今年8月的高雄市长补选。

综合台媒报道，陈其迈今早由民进党高雄市党部主委、立委赵天麟陪同出席高雄中学（简称雄中）毕业典礼，受到师生热烈欢迎。他上台致词时，台下的学生一度高呼“市长好”，并高举他就读该中学时的照片。

陈其迈在致词时，除了透露自己在母校的一些往事，还分享了其离校后所碰到的酸甜苦辣，以此鼓励学生不要放弃，勇敢完成自己梦想。“身为雄中人，面对失败、挫折，倒下去就马上爬起来，就算爬不起来，用爬的也要达到最终目标。”

陈其迈也语带保留地说：“我今天来参加雄中的毕业典礼，也许不久的将来，这一、两天也许会有我的毕业典礼。”随后他受访时坦承，明天就是自己的毕业典礼。

至于这是否意味着将辞官参加高雄市长补选，陈其迈没有正面回应，仅强调他做任何事情，当下了决定就会全力以赴。

曾掀起“韩流”的韩国瑜，本月6日被市民以93万9090票罢免，超过2018年当选的89万2545票，成为台湾实施地方自治以来首位被罢免的直辖市长。他被罢免后，高雄市长一职已由高雄市府参事杨明州出任，直到8月15日的补选。

在2018年的高雄市长选举中，陈其迈以74万张票败给韩国瑜。不过有分析称，以他对高雄市政的熟稔程度，依然让他成为民进党推举参与高雄市长补选的热门人选。